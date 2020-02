Exconcejal Bernardo Guerra apela sanción de Procuraduría por “injurias”

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, con una suspensión e inhabilidad general de cuatro meses por haber proferido supuestas “expresiones injuriosas y calumniosas” contra el coronel Wilson Pardo, excomandante de la Policía Antioquia.

Las declaraciones por las que se sanciona a Guerra Hoyos se dieron en el Concejo de Medellín, en el marco de un debate a la seguridad en la ciudad el 24 de abril de 2017.

En esa oportunidad, el corporado, en su intervención, hizo la siguiente pregunta: “Coronel Pardo, ¿usted está al servicio de quién, de qué organizaciones criminales. A nombre de qué organizaciones criminales trabaja?”.

Dos días después, el oficial Pardo denunció a Guerra ante la Procuraduría, que inició una investigación en su contra y calificó su actuación, inicialmente, como una falta grave a título de dolo.

Le puede interesar: “Coronel Pardo, ¿para qué organización criminal trabaja?”: Guerra

En diciembre 21 de 2017, el entonces cabildante fue citado a una audiencia en la Procuraduría provisional de Antioquia, proceso que culminó con el fallo revelado este miércoles por el organismo de control.

Consultado sobre el caso, Guerra Hoyos explicó a EL COLOMBIANO que el conflicto con el coronel Pardo se remonta a enero de 2017, cuando una comisión de EPM viajó en su compañía a la zona del proyecto Hidroituango con el fin de verificar la reubicación que la entidad había hecho de las comunidades de Barbacoas y Orobajo, afectadas con el proyecto hidroeléctrico, misión que no se pudo realizar porque el grupo (conformado por 11 personas) fue secuestrado durante seis horas (11:00 a.m. a 5:00 p.m.) por un grupo armado, presuntamente del Clan del Golfo.

“Los objetivos de esa misión eran tres: verificar la reubicación de las comunidades de Orobajo (Ituango) y Barbacoas (Peque), mirar como iban las obras de una vía de 26 kilómetros que se construiría para unir a Ituango y Peque, y la programación de unas cirugías para unas personas afectadas con labio leporino”.

Guerra Hoyos señaló que tras ser liberados por el comando armado, con el grupo de plagiados se acordó no entablar denuncia formal ante la Fiscalía porque el hecho se dio en un contexto de la firma de los acuerdos de paz con las Farc y no se quería entorpecer ese proceso.

De todos modos, el corporado mencionó el caso en la corporación edilicia y se preguntó por qué la Policía no había brindado la protección necesaria a esta comisión, que era oficial, pues él tenía investidura de concejal.

Luego, dice Guerra Hoyos, se le retiró un puesto fijo de sus escoltas en su residencia y le fue envenenado un perro, lo que consideró una especie de retaliación por haber denunciado la presunta “inoperancia” de Pardo en el cargo.

“Lo que me parece insólito y me duele es que yo que fui secuestrado y ahora me castiguen por ello y por hacer control político”.

La sanción consideró que el concejal ventiló un tema entre particulares a nivel público y un tema de seguridad departamental lo abordó en el Concejo de la ciudad, lo que no era el escenario apropiado.

Guerra advierte que la jurisdicción de la Policía Antioquia también abarca Medellín y que el tema no era entre particulares sino un hecho público.

“Además, yo no lo señalé de pertenecer a grupos armados, no hice la afirmación, sino que simplemente pregunté”, dijo.

Esta misma tarde del miércoles, el sancionado estaba en la sede de la Procuraduría en Bogotá apelando el fallo, que no se hará efectivo por ahora.

Hay que recodar que Bernardo Guerra Hoyos, en el momento, no es concejal ni ejerce cargos públicos, por lo que la sanción tampoco tendría efectos prácticos más allá de los morales, que él considera “muy graves” porque lo revictimizan.