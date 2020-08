Programa Agropecuario Municipal de Medellín se cocina a fuego lento

Aunque los problemas estructurales de la ruralidad pueden ser más complejos (tenencia de la tierra, conurbación, medio ambiente), en este caso en particular se concentran en diseñar acciones para que producir alimentos o flores en los corregimientos en Medellín sea más atractivo y les dé mayores dividendos a las familias campesinas.

El aterrizaje forzoso hace cinco meses del nuevo coronavirus en Antioquia no solo deja afectaciones a la salud y una crisis social profunda, también incide en la definición de instrumentos de planeación y participación que se estructuran durante el primer año de gobierno.

“Toda la estructuración se supone se debe hacer en el primer semestre de la administración, pero por la pandemia se suspendió porque la idea es construirlo en el territorio en conjunto con los productores y no podemos exponerlos ahora. De aquí a final del año lo tenemos estructurado y formulado. Los productores conocen sus necesidades, lo complejo ahora es el distanciamiento social”, explicó Carlos Julián Henao, de la Umata.

Una vez se detectan los problemas, identifican causas y con ellos mismos se priorizan proyectos, se les asigna recurso para ejecutar y se escribe el PAM que pasa a aprobación del Cmdr. Lo que se aprueba queda como parte integral del Plan de Desarrollo Municipal.

Para Dora Saldarriaga, concejala de Estamos Listas, es clave que con este tipo de iniciativas se salde una deuda histórica que se tiene con los corregimientos de estructurar una agricultura sostenible, más allá de entregar insumos y algunas ayudas, y se haga un estudio juicioso sobre el modelo de cultivos y cómo garantizar la soberanía alimentaria.

“Necesitamos un diagnóstico a detalle que sepamos quiénes producen, qué producen y qué proyección a futuro hay. Después se requiere una planeación de los cultivos, no ponerlos a competir entre productores y hacer comercialización sin intermediarios y que fomente la soberanía alimentaria. Este PAM debe permitir una participación efectiva con la gente de base para buscar nuevas alternativas. No se puede decir que no quieren cultivar”.

Para la corporada, están dadas las condiciones para potenciar ese 70 % del territorio de Medellín que es rural, pero falta voluntad política para asignar más recursos y diseñar programas sostenibles en el tiempo.