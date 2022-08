Si ha habido un debate complicado en la ciudad en el último año es el de la venta de las acciones que EPM tiene en UNE Millicom. El alcalde Daniel Quintero ha insistido y ha presentado varias veces en el Concejo el proyecto para que se lo aprueben, pero los concejales de la oposición, entre ellos los del Centro Democrático, no han dado su brazo a torcer. En algunas ocasiones Quintero ha tenido que aplazar la presentación del proyecto para intentar asegurar mayorías, lo que no ha conseguido, y en otras, como las últimas dos veces, la votación dio empate con lo cual no hubo decisión.

Por eso resulta sorpresivo el comunicado de 10 puntos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió a este diario, que posteriormente publicó en su cuenta de Twitter, y con el cual explica las razones por las cuales considera importante para EPM y para Medellín vender UNE.

El mensaje de Uribe es importante porque si los concejales del Centro Democrático siguen su directriz, y lo deben hacer como jefe natural del partido, pues se le allana el camino a la Alcaldía y a EPM para lograr la aprobación de la venta en una próxima votación en el Concejo.