Tras 20 años de intentos casi fallidos de cambiarle la cara al sector de Naranjal, en julio del año pasado el gobierno de Daniel Quintero presentó lo que sería la salvación: un grupo de empresas que se meterían a ese plan medio fracasado.

Hoy esas firmas que prometían destrabar el proyecto de renovación de una zona clave de la ciudad tienen tan poco respaldo y credibilidad que no han podido conseguir un crédito de 5.800 millones de pesos. Por ese motivo, las obras están estancadas, los trabajadores sin pago y la obra vuelve al punto donde estaba hace seis meses. En otras palabras, son otros seis meses perdidos y un nuevo fiasco para la Alcaldía de Medellín, que es la dueña del proyecto, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La noticia ahora, según conoció EL COLOMBIANO, es que el contrato entre la EDU y el consorcio CAN 21 acaba de ser suspendido hasta que se resuelvan los problemas financieros, lo cual significa un nuevo fracaso para la cuestionada empresa que hace parte del conglomerado del Municiipo de Medellín.

Según explican las partes en un documento del 17 de julio pasado, de común acuerdo tomaron la decisión porque “las dinámicas de ventas y el recaudo del proyecto no han sido las previstas, sumado a que los trámites de financiación efectuados por el consorcio CAN 21 no han generado resultados positivos”.

Es decir, ¿Se descubre ahora que entregaron el contrato a un consorcio que no tenía como sacarlo adelante?

En enero pasado, cuando se firmó el contrato, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, le hizo fiestas al anuncio de que CAN 21 tenía el músculo financiero suficiente para aportar 40.000 millones de pesos. Esa era la cifra mágica para terminar la unidad de actuación urbana 2 del Naranjal, la primera de cinco zonas en las que fue dividido este plan de renovación urbana que fue el primero formulado en Colombia, en el año 2000.

A la Unidad 2 le falta terminar detalles en la zona comercial, de oficinas y de 120 apartamentos ya levantados, así como la construcción de otras 120 alternativas de vivienda.

Finalmente el contrato se firmó por 33.890 millones de pesos, de los cuales el Consorcio debía depositar $5.800 millones antes del 30 de abril para comenzar los trabajos, un requisito que ha tenido dos prórrogas para el 30 de junio y 15 de agosto.

Pero de manera extraña y adelantándose un mes al vencimiento del último plazo, las dos partes optaron por suspender el contrato. Es decir, pasó medio año y no lograron cumplir con el primer compromiso.

Expertos consultados por EL COLOMBIANO indicaron que la EDU hubiera podido tomar el camino de declarar la caducidad, lo que significaría una terminación abrupta, activar pólizas y posibles sanciones para CAN 21, toda vez que en realidad ha incumplido sus compromisos: no ha ejecutado trabajos ni aportado recursos y además tiene varias demandas de empleados por no pagar salarios y prestaciones sociales.

Pero la EDU optó por la suspensión que permite retomar la relación contractual en cualquier momento sin consecuencias económicas para el contratista.

Como si el trato condescendiente fuera poco, también la EDU se hizo la de la vista gorda con una sanción que pesa desde el 28 de junio contra JLX Proyectos, el socio más solvente del consorcio CAN 21, que la inhabilita para contratar durante cinco años con el Estado y la obliga a ceder a terceros los contratos que tenga vigentes con el sector público, como el de Naranjal.

A JLX le declararon incumplimientos graves en un contrato para construir la planta de tratamiento de aguas residuales en Palmira (Valle), lo cual daría motivo para determinaciones más drásticas que la suspensión que se dio veinte días después en Medellín.

Algunos le atribuyen ese trato algo laxo de la EDU a la aparente cercanía de su cúpula administrativa con las directivas de las firmas que conforman a CAN 21 y en especial con un personaje enigmático que sería el poder detrás del poder en las compañías contratistas del Naranjal. Se trata de Harold René Camacho Romero, un hombre de 42 años de edad, que siempre viste de negro y anda en un lujoso Mercedes Benz AMG.

Testigos relataron que hacia la tercera semana de abril, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, y el subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria, Carlos Maya, viajaron a Bogotá y estuvieron todo el día en la sede de JLX en una reunión animada de negocios de la que salieron alicorados para retornar a Medellín.

“Eso nos ofendió mucho, porque a nosotros hacía dos meses que no nos pagaban”, le dijo un exempleado a este diario.