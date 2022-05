A 1.418 inmuebles catalogados como bienes patrimoniales del barrio Prado Centro de Medellín les aplicarán una nueva estratificación, pero inversamente a lo que suele suceder con estas decisiones, no se trata de aumentarles el estrato sino de bajarlo, pasarlo de 3, 4 y 5 a 1 y 2, según los anuncios.

Prado, como bien se sabe, es el barrio histórico de la ciudad, donde están las casas que se consideran de más riqueza patrimonial. Su construcción inició en los años 1920, lo que indica que ronda los 100 años de existencia. Allí vivieron las familias más ricas de Medellín, que hicieron sus casas basadas en modelos de Estados Unidos y Europa. El barrio pretendía ser una extensión del parque Bolívar, a modo de jardín, con casas de gran altura y diversos estilos arquitectónicos, que luego fueron declarados bienes patrimoniales.

Esta situación ha significado un gran problema para los nuevos residentes y propietarios, muchos de los cuales ya ni siquiera habitan el sector debido a que, con el tiempo, la zona se fue deteriorando al mismo ritmo que la ciudad fue cambiando su dinámica social, llegaron familias expulsadas del campo por la violencia o buscando oportunidades en una urbe industrializada, y Prado dejó de ser el remanso de las familias aristocráticas.

Para colmo, la declaratoria de bienes de clasificación arquitectónica patrimonial se convirtió más en una carga que en un beneficio: además de pagar altos impuestos, las casas no podían intervenirse precisamente por ser bienes patrimoniales y moradores y propietarios estaban obligados a protegerlas. Hasta arrendarlas se volvió un problema.

“Es que acá no se puede cambiar una chapa sin pedir autorización”, comenta David Berrío, habitante del barrio y presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC.

Preguntas y expectativa

El tema despierta gran expectativa entre los residentes, que consideran positivo el cambio en la estratificación y lo ven como una compensación a los sacrificios que les ha tocado hacer por la condición patrimonial de sus viviendas.

Berrío, que lleva años liderando las temáticas sociales y culturales de Prado, dice que este hecho no se reflejará solo en una rebaja en los valores de los servicios públicos sino en otras obligaciones, como el predial, los valores a pagar en una universidad o la clasificación del Sisbén, que también tienen en cuenta el estrato.

A esta consideración y a instancias de EL COLOMBIANO, el director del DAP respondió que “es importante reiterar que la Asimilación en Estratificación no es un cambio en la estratificación de los predios. El objeto de la Asimilación en Estratificación es incidir en la liquidación de tarifas de servicios públicos domiciliarios, en desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios”. Es decir, el predial no bajará.

Sobre los beneficiarios concretos del Decreto, Sergio López Muñoz precisa que la Asimilación de Estratificación es un instrumento contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, “que asimila el estrato exclusivamente para la facturación de servicios públicos domiciliarios para inmuebles ubicados en Prado Centro, “con condición de conservación patrimonial según el Decreto Municipal 2053 de 2015, que adoptó el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- Prado Centro y en inmuebles con uso residencial”.

Como en este barrio hay predios destinados a inquilinatos o casa-hoteles, estos no entran en la categoría anterior y, según lo que entienden los líderes de la JAC, si quieren entras en la nueva clasificación deberán desocuparlos o cambiar la vocación.

“En el evento en que alguna de las tres condiciones no se cumpla el beneficio no aplicará. Y debe entenderse que este instrumento no cambia la estratificación de los predios, por lo que los inmuebles continuarán con el mismo estrato para todos los efectos”, advierte Planeación.

La gerente del Centro, Mónica Pabón, considera que esta es una noticia positiva para el barrio, pues “esta nueva estratificación se suma a logros importantes como la declaratoria del área de desarrollo naranja y al reparto de cargas y beneficios”, lo que, asegura, permitirá la generación de desarrollo sostenible.

El decreto empezará a aplicarse de manera automática una vez EPM termine la valoración de las 1.418 edificaciones. En Prado, la JAC tiene conocimiento de que existen 369 predios clasificados como patrimoniales, por lo que los asiste la duda de porqué se incluyen 1.418. Por este y otros elementos alistan una reunión con Planeación orientada a saber los impactos y cómo se reflejará la nueva Estratificación en la realidad de la protección y conservación de los bienes, pues hasta ahora no lo tienen claro