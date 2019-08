¿Qué pasará con zonas de wifi gratis en Antioquia?

¿Le parece que es fácil conectarse a wifi desde el parque de su municipio? “Al principio era ilimitado, tenía muy buena cobertura”, cuenta Daniela Sánchez, habitante de La Estrella, “pero últimamente uno no se puede conectar, no se puede registrar y ya no puede navegar”.

El municipio donde reside Sánchez es uno de los beneficiarios del programa Zonas Wifi Gratis para la Gente, un convenio entre la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic).

De acuerdo con MinTic, desde 2016 la iniciativa se desarrolló en distintas fases y permitió el despliegue de 1.916 Zonas WiFi en el país, de las cuales 157 fueron instaladas en todos los municipios de Antioquia.

La red, que permite hasta 200 personas conectadas de manera simultánea en cada punto y tiene un alcance de hasta 7.800 metros cuadrados, permite que cada usuario se conecte durante 60 minutos gratuitamente.