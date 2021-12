La llegada de diciembre no pudo ser peor para los habitantes de esta zona del noroccidente de Medellín, que sufrió las consecuencias de un fuerte aguacero que se inició hacia las 8:30 de la noche y se fue prolongando y volviendo más intenso a medida que transcurrían los minutos. El agua no paraba y las calles empezaban a inundarse.

Así lo relató Inés Posada, dueña de una tienda que funciona en su casa del barrio El Diamante, donde La Quintana irrumpió con toda su fuerza para después expandirse por la cuadra. “La lluvia empezó normal, pero no paraba, hasta que la quebrada empezó a salirse, mandó una bocanada y no alcanzó a entrar, ya después se vino toda esa avalancha, nosotras bregando a cerrar la puerta pero no pudimos y nos tocó fue correr para que no nos fuera arrastrar a todos”, relató Inés, que perdió no solo gran cantidad de mercancía de su tienda, sino también colchones, camas, muebles y algunos enseres.

Ella habita la calle 86 con la carrera 82, en los límites entre los barrios Miramar y Kennedy, donde varias cuadras se inundaron. Pese a las pérdidas materiales, ella agradeció que al menos un bebé de brazos que estaba en la vivienda logró ser sacado a tiempo por su madre, una joven del sector amiga de la familia.

Pérdidas por doquier

Ayer, un día después de la emergencia, gran parte de Robledo era un caos. Por un lado, la movilidad se complicó por la cantidad de calles cerradas mientras la gente, con palas y escobas, sacaba el agua y el lodo de las casas. Las escenas mostraban a las familias lavando muebles, neveras o lavadoras en plena vía, mientras otras lamentaban las pérdidas.

Los esposos Daniel Avilés y Viviana Villa se acostaron con dos motos y amanecieron solo con una. “La de ella era una Kymco y se la llevó la corriente y la mía una Dominar 400, casi nueva, la logré rescatar antes de que se fuera a la quebrada”, contó Daniel.

En la calle 78 con la carrera 87, barrio El Diamante, las pérdidas son incalculables. Allí, varios carros se fueron a la quebrada, otros, incluidos varios buses de la empresa Palenque Robledal, quedaron atrapados entre piedras de gran tamaño. La calle semejaba un escenario de guerra.

El alcalde, Daniel Quintero, indicó que 80 viviendas quedaron afectadas, cuatro con pérdida total, unas 250 personas damnificadas, que podrían ser más por la dimensión de los hechos, siete personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital, y una persona muerta que fue sacada en la tarde de ayer de la quebrada La Corcovada, otro afluente de la zona. Se ordenó evacuar 26 viviendas.

“Acá hay que resaltar la solidaridad, fue una comunidad que se unió para salvar vidas, rescataron niños para que no se los llevara la corriente”, dijo el alcalde, quien atribuyó esta y otras inundaciones ocurridas en la ciudad al cambio climático, para lo cual prometió buscar soluciones definitivas, atacar las causas estructurales y pedir ayuda internacional para enfrentar el problema.