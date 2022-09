Lo próximo que recuerda es que voló, ni ella sabe cuánto, y cayó de cara al suelo, sobre el pavimento caliente por el sol. Intentó levantarse con todas sus fuerzas, pero no lo logró. Luego vino la algarabía: los gritos desesperados, las sirenas de las ambulancias, los reclamos airados. “Quedé tirada en la mitad de la calle. Me decían que no me moviera, que me quedara quieta. Después me subieron a una ambulancia y me enteré de que el conductor que nos había atropellado se había volado”, contó María Fernanda.

El accidente sucedió este domingo y generó indignación. Hasta Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, rechazó lo sucedido. Aparte de María Fernanda, otros cinco ciclistas fueron arrollados por el conductor de un automóvil blanco de placa IAV-135. El conductor, después de embestir a los ciclistas, emprendió la fuga. Pero contó con mala suerte: la placa quedó engarzada en una de las bicicletas que se llevó por delante. Entonces comenzó una búsqueda que finalizó con el hallazgo del carro en la vereda El Zarzal, de Copacabana; el vehículo estaba abandonado, sin placa delantera y con el parabrisas reventado.

Al conductor, sin embargo, no se le ha capturado. Lo más probable, dicen los que estuvieron en el sitio, es que haya estado borracho o bajo la influencia de alguna droga.

“Él se montó a la acera y luego aceleró, se llevó a la gente por delante. No le importó que le pidieran detenerse. Eso no lo hace una persona en sano juicio”.

Mientras María Fernanda estaba tendida, otros ciclistas intentaron detener la huida, pero fue en vano. El conductor estaba dispuesto a pasar por encima de quien fuera para escaparse.