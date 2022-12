Las ratas comparten el mismo lugar con los visitantes del parque principal de Itagüí. Los roedores están tan acostumbrados a la gente, cuentan los habitantes, que a veces pasan por encima de los zapatos lustrados de los pensionados que llegan a sentarse allí. Los esfuerzos de la autoridad ambiental parecen en vano mientras los ciudadanos no hagan buena disposición de los residuos sólidos.

“En los jardines hay muchas ratas y eso es un riesgo para uno porque en cualquier momento lo puede morder un animal de esos. He llegado a contar hasta 20 de esos animales, pasan por todas partes. Solo ayer (1 de diciembre) estaba sentado con cinco personas cuando una de ellas me pasó por encima, no alcanzamos a agarrarla. Antes el parque no era así”, le dijo Raúl Tobón, visitante del parque a EL COLOMBIANO.

En la noche de la alborada, turistas y locales aprovecharon para visitar el tradicional alumbrado navideño de este municipio del sur del Valle de Aburrá. En los banquillos había madres tomando helado con sus hijos de brazos y –a unos tres metros– los roedores se alimentaban de las sobras que son tiradas a los jardines del parque principal.

Las ratas permanecían en los jardines y, de vez en cuando, bajaban a la zona cementada para recoger alguna harina de galleta o papa frita que dejó caer algún transeúnte.

“El tema de los roedores siempre se va a presentar ante una disposición inadecuada de los residuos sólidos. Cuando la ciudadanía y la administración identifican estos puntos, la secretaría de Salud, en articulación con Medio Ambiente, realizamos una atención sobre estos lugares y hacemos procesos de desratización y reconversión de zonas verdes”, le explicó a este diario Sebastián Zuleta, secretario de Medio Ambiente de Itagüí.

En ese municipio, explicó la administración, dispusieron de un plan operativo de contingencia –que irá hasta el 9 de enero– para atender la recolección de residuos en las zonas que ellos consideraron como neurálgicas por el alumbrado navideño como el parque principal, Simón Bolívar, Obrero y Brasil.

“A las 10 de la noche, todos los días, las ratas se apoderan del parque. Es un raterío por todas partes. Ellas han construido hasta madrigueras. Nunca he visto control por parte de las autoridades”, dijo, por su parte, el ciudadano Gustavo Zapata.

En todo caso, el contrato de recolección en esta zonas, que según la administración es de más de cien millones de pesos al año, consta de 12 vigías ambientales que, en moto, revisan y monitorean la buena disposición de residuos en las distintas zonas de Itagüí.

“Lo más efectivo para el control de los roedores es la buena disposición de residuos y la recolección oportuna de ellos. (...) Nosotros constantemente hacemos sensibilización con la comunidad sobre la importancia de saber cuándo y dónde disponer los residuos. Esta es una conciencia ciudadana que se tiene que incentivar”, puntualizó el funcionario Zuleta.