Resguardarse para contener pandemia del coronavirus

Hasta el 13 de marzo, había 41 vacunas en desarrollo, según el más reciente reporte de la OMS. Los laboratorios que van adelante, porque dicen que ya están listos para empezar pruebas en humanos, están en China y Estados Unidos. Uno de ellos, Moderna Pharmaceutics, comenzó las pruebas con cuatro personas en Seattle, EE. UU., el 17 de marzo. En China, la científica Chen Wei , quien desarrolló el aerosol contra el Síndrome respiratorio agudo (SARS) y la vacuna contra el ébola, lidera la Academia Militar de Ciencias Médicas del país en esa tarea. La institución espera reclutar 108 personas sanas y arrancar los ensayos con la firma CanSino Biologics RIC. Los anuncios son alentadores, pero como cualquier vacuna necesita todo el rigor científico para que sea segura. La fabricación de estas suele tardar una década o más, explica Carlos Álvarez , médico especialista en Epidemiología y profesor de la Universidad Nacional. ¿Por qué tanto tiempo? Estos antídotos tienen unas fases entre el desarrollo, las pruebas de seguridad y la manufactura. Normalmente los ensayos con humanos son después de haber sido probadas en animales. Eso da garantías. No es el caso de los laboratorios ya mencionados. Según la revista científica Nature , “la vacuna de Moderna y otra que desarrolla Inovio Pharmaceuticals (EE. UU.) se están probando en animales al tiempo que se hacen las pruebas de fase 1 en humanos”. Por su parte, Peter Hoez , científico especializado en vacunas del Baylor College of Medicine de Houston, Texas, señaló en su cuenta de Twitter que es razonable acelerar el proceso, sin embargo, advirtió que una vacuna también puede potenciar el desarrollo de la enfermedad y que debe ser una prioridad cuidar a las personas sanas. Es en ellos donde se hacen las pruebas. Otra estimación del plazo para obtener la vacuna la hizo el PhD Florian Krammer , profesor del Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí (Nueva York), en un estudio publicado en la editorial médica Cell Press: “Las vacunas se están desarrollando rápido, pero es probable que lleguen demasiado tarde para tener un impacto en la primera ola de una pandemia”. En un gráfico, Krammer proyecta que el desarrollo podría tardarse de 6 a 18 meses, tal vez más. Eso sin tener en cuenta la fase de licenciamiento de la vacuna, la producción a gran escala, el suministro a las poblaciones, para llegar finalmente a la inmunidad.

Una vez más la economía encara tiempos de turbulencia. Entre las mayores crisis por las que ha atravesado figuran la Gran Depresión de 1929 o la Gran Recesión de 2008, las cuales frenaron su dinámica.

Esta vez no es la excepción y las empresas de todos los sectores se las ingenian para dar alivios a los consumidores en épocas de cuarentena, aislamiento o alejamiento social. Otras por ejemplo, se han inclinado por aportar su grano de arena cerrando sus puertas parcial o indefinidamente como Mattelsa, Cine Colombia, Bodytech o Smart Fit. Pero hablando de las que no lo hacen, Grupo Éxito, por ejemplo, mantendrá su atención normal en los puntos de venta aunque desde el jueves pasado adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad son atendidos de forma exclusiva entre 7:00 a.m. y 8:30 a.m.

La misma medida tomó Justo & Bueno que hasta las 9:00 a.m. atiende solo a adultos mayores. Para comprar en estos y otros almacenes, como ha recomendado la Gobernación de Antioquia, la asistencia debe ser de a una persona por familia.

Hablando de entidades bancarias, la Superintendencia Financiera apuntó que pese a las medidas de aislamiento “las entidades financieras operarán con normalidad a través de los canales que tienen dispuestos para sus clientes”. La entidad aseguró que el dinero de los usuarios estará disponible digital y presencialmente. Los cajeros automáticos, datáfonos, call center y sistemas de audio-respuesta operarán con normalidad.

Pero, no solo los servicios resisten ante la situación; de puertas para adentro a las compañías les sonó el término ‘streaming’ para promover y ejecutar sus asambleas de accionistas, a propósito de que en lo que resta de marzo termina el plazo para cumplir con esta obligación.

Grandes empresas como Celsia, Grupo Sura, Ecopetrol o Nutresa son algunas compañías que promueven los canales virtuales para que sus socios participen en dichos espacios como ya lo hicieron Éxito, Grupo Argos y Bancolombia. De momento, las empresas aguantan una pandemia que golpea a la economía y afirman que mantendrán el empleo.