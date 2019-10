Resguardos indígenas: confinados por el horror

Cuando los tiros despertaron a todo el mundo en el caserío, y las ráfagas de los fusiles iluminaron la noche en medio de insultos demenciales, los niños comenzaron a llorar en los tambos. “Mi hijo me preguntaba si eso eran relámpagos. Las comunidades vecinas creían que había empezado la guerra entre el Eln y los gaitanistas, ¿pero a dónde correr en esa oscuridad, si nosotros por ‘pobresía’ no tenemos linternas? Nos aguantamos dentro de las casas, no corrimos por el miedo a las minas”.

Mientras el indígena recordaba la aciaga experiencia, los demás miembros del resguardo, sentados a su alrededor en la caseta comunal, se llevaban las manos al rostro o miraban los casquillos de bala acumulados en el piso de tabla, como evidencia de la incursión de los grupos armados.

Por la acción de los criminales, 2.122 indígenas están confinados en la selva del municipio antioqueño de Murindó; llevan cinco semanas sin poder salir a cazar, pescar o cosechar sus cultivos. Son de la etnia emberá e integran 11 comunidades pertenecientes a los resguardos Chajeradó y Murindó, ubicados a una distancia de tres y siete horas por agua desde el casco urbano de la localidad.

EL COLOMBIANO ha sido el único medio de comunicación en llegar a la zona (octubre 1 al 3). La ruta inicia en el pequeño muelle de Murindó, donde nos embarcamos en una panga por el río Atrato en dirección al norte.

Con la primera lumbre del Sol, el único ruido que se oye es el gorgoteo del motor. El Atrato pasa sigiloso bajo nosotros, arrastrando botellas y platos de icopor, el rastro de los hombres que hace décadas se enclavaron en las riberas.

Tras una hora de trayecto, el marrón de las aguas del Atrato le da paso a un color verdoso, en señal de que abandonamos el cauce principal y nos internamos en el Chajeradó, una palpitante arteria de selva. Aquí ya no baja basura, sino troncos de árboles vencidos por el tiempo.

La corriente se estrecha y a lado y lado observamos jungla en su estado primigenio, sin la intervención del machete, y a diferencia del silencio del Atrato nos recibe la bulla de las aves. Esta es la entrada al mundo indígena y la señal de celular desfallece, pues no pertenece a este reino.

Surcamos las curvas que la naturaleza diseñó, sus glorietas y autopistas fluviales, hasta que a las dos horas arribamos a la playa cristalina que brinda acceso a la comunidad Chajeradó.

En el caserío habitan 230 personas en 30 kioskos; hay una tienda y una escuelita de tres aulas con pizarrón de tiza. Alrededor crecen los cultivos de maíz, arroz, plátano y coca, mezclados con la frondosidad de una selva tan vasta como alcanza la vista. Así es el edén que los delincuentes han venido a perturbar.