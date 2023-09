Es por este motivo que Camilo Gómez, un amigo de la familia, decidió hacer la rifa. Vio el sufrimiento de acompañar a un convaleciente hasta otra ciudad y decidió no cruzarse de manos. Es una idea altruista que a la familia le cayó bien. Los interesados en comprar boletas y hacer donaciones pueden contactarse con Camilo al 3145935492. También está disponible la cuenta de ahorros 33456525861. La boleta de la rifa (ver foto) incluye la foto de las víctimas y una frase que se le atribuye a Martin Luther King: “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”.

Los testigos dicen que vieron que el carro que llevaba el gas iba muy rápido y decidieron frenar. Después vino el volcamiento y la explosión. Pero, a pesar de que tomaron distancia, la onda expansiva los alcanzó. Es una tragedia que viven hoy los familiares de las otras 10 personas que están heridas, con el dolor del cuerpo quemado.

¿Quién les responde?

Aunque el camión transportaba cilindros de EPM, es propiedad de la empresa logística Botero Soto, que terceriza el servicio de transporte hasta San Rafael. Desde EL COLOMBIANO nos comunicamos con EPM para saber si les estaban respondiendo a las víctimas, pero desde la empresa indicaron que, en efecto, era Botero Soto la que estaba al frente, pues el camión era de su propiedad.

Juan David Gómez, el encargado de la defensa jurídica de la empresa, contó que, hasta ahora, no hay reclamaciones formales de las víctimas, es decir, no hay demandas instauradas. Sin embargo, Gómez comentó que la empresa se adelantó y, con énfasis social, está ayudando a las familias: “Yo me he puesto en contacto con todos los familiares de las víctimas y, con los que han estado de acuerdo, les hemos estamos dando de a un millón de pesos semanales para que cubran los gastos de transporte. Desde el comienzo los estamos acompañando”.

Gómez explicó que ya se pusieron en contacto con la familia de Wílfer y Jáder, pero le dijeron que primero hablarían con un abogado para decidir si reciben la ayuda del transporte. Un allegado a Rafael Godoy, el amigo que iba con ellos cuando ocurrió el accidente, decidió aceptar la plata. Pero el lío seguirá, seguramente, en los juzgados, porque las víctimas piensan demandar.