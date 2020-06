Primera misa en un templo de Antioquia activó fe en sacerdotes

Tener que oficiar la homilía con tapabocas es una de las cosas más difíciles que le ha tocado vivir a Diomer Arley Gómez, párroco de Puerto Berrío, en cuya iglesia se inició ayer el piloto de reapertura de los templos en Antioquia. La primera misa se celebró a las 6:00 a.m. con 17 asistentes.

Para el religioso, más allá de los protocolos de bioseguridad que deberá guardar para garantizar que en su templo no haya contagios por la covid-19, usar la prenda es como hablar con la boca cerrada.

“Estamos ensayando varios a ver cuál se ajusta más y nos permite respirar y hablar sin sentirnos asfixiados”, dijo el sacerdote, que oficia en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, la más importante de esta localidad del Magdalena Medio, municipio sin casos positivos del virus, lo cual le dio a la alcaldía la facultad de iniciar allí el piloto. La reapertura fue avalada por la Diócesis de Barrancabermeja, que rige a la localidad, afirmó el padre, que celebró el poder reencontrarse con su pueblo.

Pero no es solo abrir las puertas. Como si se fuera a ingresar un edificio presidencial, hay controles severos a la entrada, cercos por atravesar: las personas deben mostrar su cédula para certificar que están en la lista de anotados para la eucaristía, que se hace previamente. Pasado este filtro, sigue la toma de temperatura, que no supere los 37 grados. Luego, el feligrés debe pararse en un tapete para la limpieza de sus zapatos y de allí pasar al lavamanos y desinfección. A paso seguido, personal de la iglesia lleva a cada creyente a su puesto. La ocupación es banca de por medio y solo dos personas por banca. El padre Diomer tomó una decisión:

“La comunión, que es un momento especial de respeto y reverencia, lo dejé para el final, para irme a lavar bien las manos. No sé si es correcto o no, pero no podemos tocar la hostia sin la debida higiene, y a las personas se les entrega en la mano para evitar el contacto con las bocas, eso da más seguridad”, explicó el sacerdote, que pensaba dar cinco misas al día con 30 personas cada una, pero al final decidió que serán solo dos: una a las 6:00 a.m. y otra a las 6:30 p.m. cada una para veinte personas. Ayer, a la primera misa, faltaron tres de los inscritos.

El cierre de los templos fue una de las primera decisiones del Gobierno Nacional, junto a los colegios y eventos masivos, con el propósito de mitigar el avance de la enfermedad.