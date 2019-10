Se agrava emergencia en vereda de Copacabana

Las familias que habitaban 34 de las 192 casas que componen el sector de Ancón 2, en Copacabana, no podrán regresar a sus casas. Un estudio del desplazamiento en masa que afectó la vereda desde diciembre de 2018 concluyó que esas viviendas están en una condición de riesgo no recuperable y deben ser demolidas de manera manual, pues a la zona no puede entrar maquinaria amarilla.

Así lo confirmó Óscar Restrepo, alcalde local, quien aseguró que la situación es crítica y dramática, pues ni el municipio ni la Gobernación de Antioquia tienen los recursos suficientes (entre $40.000 y $50.000 millones) para mitigar el riesgo y atender a las familias damnificadas.