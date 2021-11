Luego de tres retrasos, al fin se entregará el intercambio de Ayurá; conozca la obra

La apertura del intercambio vial de Ayurá es un respiro para la movilidad del sur del Valle de Aburrá; un respiro que, sin embargo, lleva contenido varios meses. La obra debía haber estado lista en febrero de este año, pero no se logró. Después se pactó la entrega para el 4 de julio. Como tampoco se entregó, se prometió que estaría lista para finales de octubre. Pero llegó noviembre y aún no se inaugura. ¿Qué pasó esta última vez?

María Camila Soto, subdirectora de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), respondió que la semana entrante, al fin, la obra será entregada en su totalidad. Frente a la última fecha incumplida, la funcionaria explicó que fueron las lluvias las que dificultaron las labores. En particular, hubo una parte, sobre Envigado, en donde el material no se logró compactar. Es decir, no se pudo pavimentar.

En un sentido práctico, la obra ya está lista. Solo faltan detalles de urbanismo, siembra de jardines y la terminación de la pavimentación mencionada. “Ya hubiéramos podido entregar el intercambio, porque todo está completo, pero habríamos tenido que hacer cierres después para pavimentar, y eso nos pareció innecesario. Entonces, decidimos culminar todo y entregar”, precisó Soto.