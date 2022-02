Atreverse a denunciar en los estrados a una organización criminal de Medellín, se convirtió en una pesadilla para una familia de mujeres que hoy no encuentra dónde refugiarse de las amenazas.

Nuevas amenazas

En mayo de 2020, cuando la pandemia por la covid-19 empezó a imponer las cuarentenas, volvieron a reunirse en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Pensaban que, tres años después de las condenas contra la banda, ya estarían seguras.

No fue así. Meses después comenzó el hostigamiento por parte de otro combo, “los Paracos de San Cristóbal”, que las expulsó de la zona por considerarlas informantes de la Policía y “sapas”. La información fue filtrada por una persona que se ganó la confianza de las muchachas, buscó enamorar a la hermana menor, y resultó ser miembro de un combo.

Tras salir desplazadas, instauraron las respectivas denuncias contra ese grupo ilegal y en enero de 2021 arribaron al barrio Zamora, de Bello, adonde las persiguió la inseguridad. Una noche, mientras comía pizza con su madre en un puesto callejero, Zenaida notó que un desconocido les tomaba fotos con celular.

“Al otro día llegaron a mi casa cinco personas, que se identificaron como miembros de ‘los Triana’. Nos preguntaron que qué hacíamos por allá, si éramos unas sapas que habíamos entregado a ‘W’”, recordó la afectada. Ella dijo que las estaban confundiendo, pero luego apareció un mando medio del grupo, apodado “Costeño”, y ordenó que la raptaran.

“Me llevaron a una casa de ellos y me torturaron. Me quemaron las piernas con una plancha caliente y luego hicieron un tiro junto a mí, para quemarme con la pistola. Ese disparo alertó a los vecinos, entonces me montaron en un taxi y dijeron que tenía 10 minutos para irme del barrio”, contó.

Por tercera vez salieron desplazadas. Zenaida llamó a los policías que había conocido durante el caso de “la Sintética” y estos le ayudaron a conseguir un albergue en Prado Centro.

Sin embargo, allá llegaron otros delincuentes a preguntar por ella, intimidando a un enfermero para que diera información. La recepcionista llamó al 123 y de nuevo la familia salió escoltada por la Policía, bajo el pretexto de que “nuestra presencia ponía en peligro a las otras personas que estaban en el Programa de Protección en ese sitio”.