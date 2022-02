Para los habitantes del barrio El Trianón, uno de los más pacíficos de Envigado, la pandemia trajo una nueva “enfermedad” a sus calles: la fiebre de atracos.

EL COLOMBIANO lo recorrió esta semana, constatando que la percepción de inseguridad es general. En cada entrevista a un transeúnte había una historia de robo y la sensación de que el problema empeoró en los últimos meses.

Algunos residentes, en voz baja, expresaron que el barrio tuvo varias décadas de relativa tranquilidad porque allí había vivido el narco Pablo Escobar y después algunos jefes de “la Oficina”, por lo que ningún ladrón osaba arrimarse; pero esa fachada ya no funciona.

Harold Forbes, presidente de la JAC de El Trianón, comentó que el vecindario, fundado en 1972, es uno de los más tradicionales de Envigado, donde los residentes se conocen entre sí y todavía se saludan al pasar. Sin embargo, la inseguridad ha venido transformando ese comportamiento, “porque ya uno no sabe si el que se acerca es para robarle, y eso crea desconfianza”.

Según los pobladores, los robos son a mano armada, en motos y a pie, mediante raponazos y hasta con engaños, especialmente en las casas en las que hay ancianos solos.

Forbes explicó, citando datos de Planeación Municipal, que de los 8.036 habitantes del barrio, 1.616 son mayores de 60 años. “Los delincuentes llegan a viviendas donde hay viejitos y los engañan diciendo que son de la Alcaldía y van a entregar mercados, o que traen una razón del cura. Así se le metieron a un señor el mes pasado y le robaron joyas y dólares”, relató.

Yuldor*, de 26 años, caminaba por una vía del barrio el pasado 5 de enero, cuando se le arrimó un desconocido diciendo que era de “la Oficina de Envigado”. Aunque él es venezolano y apenas lleva tres años en El Trianón, los vecinos ya le habían contado historias sobre esa antigua banda.

Así que se tragó el cuento. “Me dijo que no me moviera, porque alrededor tenía gente vigilándome, que yo me parecía a una persona que buscaban y tenía que investigarme. Me pidió el celular desbloqueado. Preferí mantener la calma, para que no me hiciera daño”, explicó. El ladrón, sin mostrar ningún arma, huyó con el teléfono.

A la semana siguiente se repitió el caso, con otras víctimas. “Mi hijo de 16 años iba con dos amiguitos y después de pasar por la cancha de El Oasis les cayó un hombre, diciendo ser de ‘la Oficina de Envigado’”, relató Manuela*.

El malandro advirtió que investigaba un robo, les pidió las billeteras y celulares. “No nos vaya a atracar”, rogó el adolescente, a lo que este respondió, mostrando una pistola: “No soy ladrón, soy de ‘la Oficina’”, y huyó con el botín.