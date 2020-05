Reactivación de vida económica despertó las cifras de homicidio

La paulatina reapertura de los sectores económicos y la flexibilización de las medidas de cuarentena han reavivado las llamas de dos de los delitos que más afectan a los ciudadanos de Medellín: los asesinatos y el hurto.

De entrada es importante aclarar que, comparadas con el año pasado, las cifras de 2020 son inferiores; no obstante, desde el punto de vista del fenómeno (y no del tiempo) no sería inexacta la comparación, pues en 2019 no hubo una pandemia que alterara toda la dinámica social.

Analizando datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, semana tras semana durante la contingencia de la covid-19, se ve que el indicador de homicidios tuvo un pico alto en la semana del 10 al 16 de febrero (13 casos).

En ese momento comenzaron las medidas de aislamiento voluntario, hasta que el 20 de marzo se decretó la cuarentena en Antioquia y, cinco días más tarde, a nivel nacional.

Las muertes violentas decrecieron y llegaron a su punto más bajo en la semana del 6 al 12 de abril, con apenas tres víctimas. Los conflictos activos entre las bandas delincuenciales se enfriaron.

Gracias al encierro y a la mayor vigilancia de la Policía, abril fue el mes más pacífico en Medellín en las últimas cuatro décadas, contabilizando 21 muertos en total.

Sin embargo, en la semana del 13 al 19 de abril inició la curva de ascenso, con cinco asesinatos y luego seis. El 27 de abril la Casa de Nariño autorizó la reapertura de los sectores de construcción y manufacturas, y permitió a los ciudadanos salir a ejercitarse en la calle de 2:00 a 3:00 p.m.

En respuesta, el índice siguió creciendo y en la semana del 4 al 10 de mayo mataron a nueve personas en la ciudad. Aún no termina mayo y ya suma 24 crímenes, superando al mes anterior.

Sobre las causas de esta situación, el secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, comentó: “los homicidios en Medellín son multicausales, tenemos características y motivaciones particulares para este delito según cada comuna, estamos priorizando acciones donde hay incremento”.

Precisó que “para el periodo entre abril y mayo, los homicidios se han presentado por intolerancia, violencia doméstica y acciones delictivas, destacando la disputa que se presenta en Castilla con el grupo delictivo “los Mondongueros”, en la cual también se han involucrado ‘La 40’ y ‘los Machacos’”.