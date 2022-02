Un tecnólogo en Salud Ocupacional, de 34 años, fue capturado por la Policía luego de protagonizar un aberrante hecho de exhibicionismo en el metro de Medellín, cuando al parecer aprovechó el descuido de una pasajera para frotarle sus genitales.

El caso, ampliamente difundido por la prensa y las redes sociales en su momento, se conoció el pasado 20 enero. Sucedió dentro de un vagón, a las 8:00 a.m. de ese día, cuando una mujer de 41 años viajaba de pie por la Línea A.

Otro pasajero grabó con su celular el instante en el que el sospechoso se le arrimó por la espalda, extrajo su miembro y lo recostó contra ella, quien no se percató de lo ocurrido.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, la afectada explicó que “en el metro es normal que uno esté junto a muchas personas, pasa todo el tiempo”. “Yo sí sentí al hombre junto de mí y su mirada, me miraba mucho, pero no pensé nada. Incluso me corrí varias veces y él siempre aparecía al lado, pero eso puede ser normal. Pero al ver el video quedé, como se dice, consternada”, dijo a este medio.