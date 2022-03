En ese momento, los vecinos escucharon los gritos y un grupo de personas empezó a buscar en los alrededores y vieron a Isaac.

“Cuando caímos, yo intenté cogerme de las piedras con lo que sentía con las manos, pero estaban muy lisas. Sentí unas ramas y logré agarrarme y me apreté muy fuerte. Al estar en piso firme, empecé a pedir ayuda y a preguntar por Camilo. Una señora me alumbra, pide más ayuda y me tiran un lazo con un tronco. Entre 5 personas comienzan a halarme y me toman el brazo y me sacan”, explicó el sobreviviente de esta emergencia.

John Breidy Morales, uno de los vecinos del sector, manifestó que “cuando iban a pasar, una señora les dijo que no pasaran, que la corriente estaba muy alta. No hicieron caso y la corriente los arrastró”.

Pero lo que finalizó menos de una hora después con Isaac, no sucedió con Juan Camilo, de quien al cierre de esta edición aún no se tenía rastro de su paradero, pese a 3 días de intensa búsqueda por parte de los bomberos de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, la Defensa Civil y personal de la Dirección de Gestión del Riesgo de Bello.