¿Subió la cuenta de servicios públicos en Antioquia por Hidroituango?

Valencia Gaviria dijo que la afirmación de que el incremento es para pagar los sobrecostos de Hidroituango no es cierta. Explicó que la tarifa de energía es vigilada por la Comisión de Regulación en Energía y Gas y solo esta puede modificar valores cobrados.

Sobre el componente de generación, el funcionario indicó que la energía que hoy distribuyen en el mercado regulado había sido comprada con anterioridad, por lo que un incremento en este ítem no puede ser posible.

“Los costos adicionales los asume el mismo proyecto, la tarifa es regulada y no hay forma de que eso pase. Tampoco se puede cobrar en el plan de inversiones aprobado porque este es solo para proyectos de acueducto”, indicó.

Por su parte, Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, señaló que la ruta de recuperación de Hidroituango, que hasta ahora tiene costos adicionales por $3,5 billones, fue anunciada desde el año pasado: venta de activos, endeudamiento y un plan de inversiones diferido.

“El costo del proyecto no se le cargará a la gente. No hay una posibilidad normativa ni lógica para incorporarle ese costo a la tarifa. No se puede desviar la atención hacia elementos subjetivos o no atados a la realidad”, concluyó.