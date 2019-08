Suroeste protesta por cierre de la Troncal del Café

- Permitir el acceso vehicular al puente de Bolombolo para todos los vehículos, incluso los de carga.

- No cobrar el peaje de Camilo C hasta no haber restituido el paso por la Troncal del Café.

- Mejorar la seguridad en la vía, en la que se han denunciado atracos de camiones en los últimos meses.

- Realizarles mantenimiento a todas las vías de acceso a los municipios del Suroeste.