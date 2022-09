“Cuando llegamos a Caucasia encontramos las manifestaciones y vimos muchos árboles derribados y quemados. A mi esposa le dijeron que la situación no iba a durar más de tres horas, así que nos devolvimos al corregimiento El Jardín de Cáceres para buscar un sitio más cómodo donde esperar. De milagro encontramos un hotel y acá estamos, esperando a que se termine todo esto. Nos ha tocado cocinar el mercado que trajimos en una freidora de aire porque no hay forma de más”, narró el hombre.

El señor, también indicó que lo habitual en la zona en los últimos días es ver a mucha gente pasando fuertes necesidades. “Acá hay gente durmiendo en los carros porque se les acabó el dinero para el hospedaje. Incluso hay otros que se han unido para cocinar lo poco que tienen porque ya no les da para pagar restaurantes. Entre todos nos estamos ayudando. También nos ha tocado ver personas que dejan tirado el carro y se van a pie para llegar a Caucasia teniendo que caminar hasta cuatro o cinco horas”, agregó.

Para el viajero el día más difícil de su estadía forzada fue el de hoy, pues luego de los saqueos a sus hijos les tocó presenciar cómo dos motociclistas dispararon contra los saqueadores. “Eso fue bien miedoso porque se sentían los disparos muy cerquita pues el hotel está como a 20 metros de distancia de donde dispararon”, narró.

El hombre y su familia recalcaron que su estadía en la zona es en contra de su voluntad. “No nos dejan ir a Coveñas pero tampoco nos dejan regresar a la casa. Estamos a la espera de que nos dejen ir porque para nosotros el paseo ya se acabó. La verdad estamos asustados, todo esto ha sido muy complicado. Nos sentimos secuestrados”, añadió.

El conductor indicó que está muy preocupado pues los medicamentos esenciales para su madre ya empiezan a escasear y no hay forma de conseguir más desde donde están. “Y la gente dice que hasta que el gobierno no se manifieste, no van a abrir. No sabemos que hacer”, avanzó.