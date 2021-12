La tradición de los muñecos de año viejo se niega a desaparecer en Antioquia

Desde entonces han pasado cinco décadas y ya perdieron la cuenta de cuántos han creado. Este 2021 solo hicieron 50, porque los padres no tienen la misma fuerza y salud que antes y el hijo solo no da abasto.

Aunque este año los políticos no son los más comunes entre la variedad de muñecos, no es raro ver a Claudia López, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro o Iván Duque, al lado de otras creaciones, como el paisa, el mexicano, el talibán, la cachona o el coronavirus; este último muy famoso entre los clientes que esperan que la pandemia se vaya flotando en el humo y mañana sea solo cenizas.

Esta certeza la basan en que el año pasado, aun con restricciones más fuertes por la pandemia, ambas familias vendieron todos los personajes tan rápido que se arrepintieron de no haber fabricado más. Los clientes eran entonces, y lo siguen siendo ahora, personas que pasan en vehículos y que se dirigen a fincas a celebrar el Año Nuevo. También hay quienes se los llevan para otras ciudades.

La misma vida que les da Silvia Gutiérrez desde hace 35 años cuando comenzó a crear sus propios muñecos, que agrupa también en la Calle de la Madera, compartiendo acera con los Jiménez Quintero. Desde entonces, ella no sabe lo qué significa botar la ropa o los accesorios que ya no sirven en la casa. Los lava y los guarda hasta que pueda usarlos para vestir a sus personajes en medio de una tarea que comienza sola a mitad del año para hacer unos cinco o seis cada semana y llegar a los casi 200 que sacó este año y puso en venta desde el 16 de diciembre.

Hoy, ella no puede rellenar ni armar los muñecos como antes, pero sí los decora con lana, pintura, espuma, pelucas y otros materiales que usa para darles vida por medio de ojos vivaces y bocas coloridas.

Porque, cuenta Jiménez, no es que necesiten tanto el dinero de las ventas, sino que disfrutan elaborar los muñecos y no dejar morir la tradición, en la que otros miembros de la familia participan así sea con donaciones de la ropa que vestirán sus creaciones. Ana Mercedes Quintero, su madre, tiene 82 años y muestra con orgullo los personajes. Se pierde entre ellos, como uno más, cuando se para a su lado para contar cómo los fabrican.

Claudia sacó desde el 28 de diciembre los 60 ejemplares que hizo este año y que espera vender para que las personas quemen con ellos pesares, deudas y malas energías. Ella misma y otros vendedores incendian sus propios muñecos siguiendo la creencia.

Eso sí, todos los fabricantes consultados aseguraron que no usan pólvora en los rellenos, no solo porque está prohibido por las autoridades, sino también porque no quieren alimentar posibles tragedias entre quienes ven en los muñecos nada más que un agüero decembrino.