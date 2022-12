El deterioro de algunos de estos tramos se evidencia en los bordillos (triángulos amarillos) e hitos (barras) que están llenos de mugre y los que aún permanecen están doblados. En otros puntos solo quedan los recuerdos de los soportes y tornillos que alguna vez se instalaron y que tuvieron un costo de 7.740 millones de pesos.

Juan Gonzalo Merino, representante de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá (Asotransvaa), manifestó que “esta administración no ha avanzado en un solo kilómetro más de carriles preferenciales. Se ve que no hay esa cultura, la gente invade los carriles, hay muchos que ya no están marcados, han venido dañando los taches, y hay tramos a los que se les ha ido borrando la pintura. Esta situación se ha hecho más evidente en la administración del doctor Daniel Quintero”.

Sobre el deterioro de estos corredores, el secretario de Movilidad de Medellín, Víctor Hugo Piedrahíta, expresó: “estábamos pendientes de tener el contrato de señalización, que es el que nos permite hacerle mantenimiento. Ya se adjudicó el contrato de obras, se está adjudicando el contrato de interventoría y en los primeros meses del año se les hará mantenimiento a los carriles de Solo Bus”.

Esta intervención iría de la mano de unos operativos en los corredores, ya que estos son invadidos por vehículos y motos que se estacionan en los tramos para buses, obligándolos a salirse a la vía.

Buses de todos los colores

Otra de las iniciativas del TPM era la imagen de todas las rutas, para que todos los vehículos tuvieran una identidad, que variaría en colores según la zona para la cual se movilizaban, tal como lo contempló la Resolución 1453 de 2017. Si bien hay buses que llevan los distintivos de esta propuesta, en algunos con signos de deterioro, muchos otros llevan colores definidos por sus empresas y que distan mucho de esta imagen.

“Se ha visto menos este cambio de imagen porque por la pandemia y la pospandemia a los transportadores nos ha sido imposible honrar ese anticipo que logramos pactar de renovar aceleradamente la flota de buses”, manifestó Merino.

Este cambio de imagen va de la mano con la renovación de los vehículos a tecnologías limpias, la cual también se ha visto frenada por cuenta de la crisis de la economía que ha golpeado a los transportadores, que han perdido el 30% de los pasajeros que movilizaban antes de la crisis de salubridad de 2020.