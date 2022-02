El 17 de septiembre de 2018 fue un buen día para el entonces alcalde de Itagüí León Mario Bedoya, pues esa fecha recibió una condecoración de la Sociedad Colombiana de Prensa. Sonriente exhibía su diploma al lado de quien en esa época era su amigo y compañero en las lides políticas, el senador Carlos Andrés Trujillo González, quien alegre lo acompañaba.

El ascenso de Bedoya de concejal a mandatario local se dio gracias a que Trujillo lo respaldó y le abrió el camino para que fuera su sucesor en la Alcaldía de Itagüí.

Sin embargo, en dos años todo cambió y una de las alianzas políticas más exitosas en el pasado, que le permitió a Trujillo lograr una votación histórica en su camino al Senado por el Partido Conservador y a Bedoya soñar con seguirle el camino, se vino a pique y tendrá impacto en la actual contienda al Congreso.

Tan profunda es la división que Bedoya hasta cambió de partido y hoy es vocero político departamental del Partido ASI (incluido en la Coalición Centro Esperanza), mientras que Trujillo se afianza como un barón político en el Partido Conservador.

¿Alianza rota?

Una fuente que conoce de manera cercana la política en Antioquia le indicó a EL COLOMBIANO que desde las elecciones de 2008 se tejió una alianza entre los políticos itagüiseños Gabriel Jaime Cadavid, León Mario Bedoya y Carlos Andrés Trujillo.

Tras la derrota del candidato Carlos Arturo Betancur por parte de este trío, se acordó que estos pujarían por las próximas alcaldías, lo que hizo que Trujillo se ungiera como mandatario en 2012 y Bedoya hiciera lo propio en 2016.

No obstante, con la llegada del hoy senador al Congreso en 2018, a Bedoya también le pareció que —basándose en el pacto que lo había llevado a la alcaldía— podría llegar también al Legislativo.

Sin embargo, luego de terminar su periodo como alcalde y cuando Bedoya quiso superar al “maestro” reclamando parte del éxito de la alianza, se encontró con la férrea negativa de Trujillo de cederle espacio porque él mismo deseaba repetir curul en el Senado.

“Trujillo dijo que él con 86.000 votos no se iba a retirar. Mejor dicho, nunca pudieron ponerse de acuerdo, por lo que la llegada de Bedoya al Senado no se materializó. Además Trujillo tenía un acuerdo con Nidia Marcela Osorio, por lo que no podía ‘tumbarla’ de la aspiración para subir a Bedoya”, agregó la fuente.