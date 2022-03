“La gente cree que yo soy el Álex Flórez que sale en el video del codazo, y por el crecimiento de la confusión en las redes, esta semana para nosotros en la campaña ha sido durísima porque a donde llego la gente me confunde y me pone problema. Una señora en Sandiego, un señor en Plaza de la Libertad y otro grupo de personas en el aeropuerto han llegado a insultarme. Hay gente a la que uno le habla y se tranquiliza, pero en redes me tienen destrozado ”, explicó Flórez García, quien recalca que él es oriundo de Salgar, a diferencia del exconcejal cartagenero.

Según expresó el afectado Flórez García, la confusión no pudo llegar en peor momento: el cierre de su campaña electoral con la que busca llegar al Senado por la Coalición Alianza Verde – Centro Esperanza.

“Tengo más de 200 mensajes de WhatsApp donde la gente me reclama y me dicen que no piensan votar por un tipo con el que me confunde. Además a la gente de mi campaña les están haciendo reclamos y les dicen “¿ese sinvergüenza es su candidato? ¿Cómo nos vas a poner a votar por un tipo de esos?”. El daño que me ha hecho este tipo es muy grande, creo que me afectó restándome un 25% de mi caudal electoral. Y en el resto del país, ni me quiero imaginar”, explicó Flórez García.

Al aspirante, pese a que es abstemio, le han llegado airados reclamos pues le acusan de ser el culpable de estrellar dos camionetas del Concejo de Medellín en aparente estado de ebriedad, cuando originalmente el suceso está relacionado con el otro Flórez, el escudero del alcalde Daniel Quintero.