Un centro para el talento, la inventiva y la creación

“Un ejemplo claro es lo que pasa con Uber. Otro es el proceso regulatorio de aprobación de órganos impresos en 3D. ¿Eso cómo se hace? ¿qué lo regula? ¿se puede hacer o no?. Piensa en un país que tenga regulado el uso de drones para transporte masivo. Eso podría reducir el transporte de carga en la ciudad, pero hoy en día no se puede hacer por su normatividad. La pregunta es dónde vamos a empezar, para eso es clave el Centro de Cuarta Revolución Industrial, hacer un mapeo de oportunidades”.

Cuando se inauguró el Centro muchos no imaginaban que este espacio era una oficina, preguntaban dónde estaban los robots, la tecnología...

¿Qué pasa cuando la tecnología no para de avanzar, pero no sabemos cómo regularla? Desde el 30 de abril, Medellín tiene un nuevo Centro para la Cuarta Revolución Industrial y su director, Agostinho João Almeida, está convencido de que este espacio, que busca soluciones a esa pregunta, tiene que responder a las diversidades: de género, de origen, de oportunidades y conocimientos.

“El alcalde nombró a Alejandro Mesa y Gustavo Villa como miembros de la junta y hay otros expertos que son nombrados por la Presidencia y el Ministerio. En el equipo como tal está planteado tener personas en diferentes compentencias: unos más fuertes en temas de políticas públicas, otros en Inteligencia Artificial, Internet de las cosas y blockchain, otros con enfoque en negocio y mercado. Será un equipo pequeño: este año no pasará de las 14 personas y, hacia finales de junio, quisiera tener al menos ya a 8 0 9 personas aquí. Lo más importante en estos perfiles es el factor humano: entender que hacemos esto para cambiar la vida de las personas y, si no se tiene esa capacidad de empatía, el perfil no encaja en lo que buscamos”.