Una fiesta para celebrar la inventiva de los niños

Cansada del “no sé” de los adultos, Luisa María Carmona , de 11 años, se imaginó creando un robot cargado de engranajes y cables internos. Uno que sea preciso, que les dé a los niños las respuestas que otros no tienen, ni siquiera los buscadores de internet, ni sus padres.

Sobre la felicidad, Toro apunta en la necesidad de que los adultos aprendan a escuchar y que “los niños sufren, es un hecho, pero en lo común se inventan una salida, un modo de poner en el cuerpo, en sus actos y en sus silencios, lo que no pueden decir o tramitar”.

¿Qué inventarías?

“Una máquina para leer los pensamientos, traer un recuerdo y proyectarlo. También una pala eléctrica para recoger el excremento de los animalitos y luego, donde se tiren, se conviertan en abono”.

¿Cómo cuidamos el planeta?

“El planeta nos necesita, hoy hay que generar un cambio. Debemos separar lo reciclable de lo no reciclable, no arrojando basuras, apagando luces cuando no están en uso y evitando la tala de árboles”.

¿Qué cambiamos de la ciudad?

“Sustituiría los carros y motos por bicicletas y patinetas, para no contaminar con tanto humo. También algunas calles las cambiaría por pequeños parques para pasar más tiempo con la familia”.

¿Qué te hace feliz?

“A mí me hace feliz estar con mi familia, con mi mamá, con mi papá y con mi gatita Lupe. Jugar con mis compañeritos, con mis amigas en la escuela. También me gusta dibujar”.