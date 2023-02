Durante la audiencia de medida de aseguramiento por el caso Buen Comienzo se puso de manifiesto que Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica del programa y quien fue imputada por la Fiscalía, estaría vinculada todavía a la Secretaría de Inclusión Social. Así lo dijo el ente acusador durante la exposición de más de cuatro horas en la que pidió medida de aseguramiento para los tres investigados.

Esa información ya venía rondando desde el inicio del proceso judicial, pero no había certeza. La defensa de Gil Zapata no ha desmentido ni hecho referencia al particular. Lo cierto es que la imputada sí ha estado vinculada a la Secretaría de Inclusión Social.