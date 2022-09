A 15 días de que EnCicla cumpla sus primeros 11 años, el panorama pinta mal para el sistema público de bicicletas del Valle de Aburrá, pues en el momento hay 15 estaciones fuera de servicio con afectaciones para 900 ciudadanos que a diario hacen uso de estos vehículos para transportarse a sus trabajos o lugares de estudio.

Por esto, hay ciudadanos que consideran que en esta ocasión no hay motivos para celebrar. El 7 de octubre, que es la fecha en la que hace 11 años se inauguró el sistema, no se podrá cantar el happy birthday sino tal vez un minuto de oración para que el programa regrese a la vida.

Estos ciudadanos integran la plataforma El Derecho a No Obedecer, de la corporación Otraparte, que ayer realizaron una protesta muy singular: decretaron que EnCicla está en Cuidados Intensivos y en varias estaciones instalaron bolsas con suero y carteles simulando electrocardiogramas similares a los de las UCI de los hospitales, pues sienten que las enfermedades del sistema son delicadas.

En su diagnóstico clínico, el colectivo, que para este caso se autodenominó Unión de Ciclistas Inconformes (UCI), señaló que hay deterioro de las estaciones y ciclas, cambios de uso por parte de algunos usuarios -como mayor tiempo de desplazamiento y uso en actividades laborales-, abandono y vandalismo.

“El vandalismo es cierto, pero no es la única causa y no es la excusa para no hallar alternativas que permitan el buen funcionamiento del sistema”, comentó Daniel Suárez, de Derecho a No Obedecer.