Cobro de valorización en Rionegro va en 13 %: ¿qué hará el nuevo alcalde?

Candidato, ¿qué hará con la valorización si gana la alcaldía? (En el orden en que aparecen en la Registraduría).

Hernán Ospina Sepúlveda. Partido Liberal. “Tenemos que revisar la metodología aplicada que se hizo en el derrame. No obedece a principios de equidad y justicia, se hizo sobre una base catastral desactualizada. Mi propuesta es rebajar el 50 % del tributo. El dinero saldrá de la liquidación de la Empresa de Seguridad del Oriente, la Empresa de Desarrollo Sostenible y Somos (Movilidad). Habrá un desmonte de una nómina paralela y dejaremos de pagar arrendamientos de oficinas para atención al público. El ahorro será de $70.000 millones al año”.

Mauricio Rendón González. PRE. “Es una valorización desmedida que no consultó la capacidad de pago de los actores. Llegando a la alcaldía nos toca revisarla muy bien para que económica, jurídica y técnicamente la podamos echar para atrás. El 90% de las obras están concentradas entre Gualanday, Porvenir y Llanogrande. No se está hablando de los puentes, deprimidos y la otra circunvalar que necesita Rionegro. Las cosas como se hacen se deshacen, buscaremos concertación y revisaremos qué podemos hacer contractualmente”.

Carlos Ignacio Osorno Uribe. Polo. “Cuando salió la valorización fui el que más la atacó. Hay una acción popular que interpuse, respaldada con 7.000 firmas. Estoy en contra. Si soy elegido, buscaremos, dentro de los parámetros que la legalidad me permita, tumbar la valorización y ver cómo se puede lograr una compensación a los ciudadanos. No es un tema fácil y es entrar en promesas difíciles por el actual escenario fiscal. Lo que se está ejecutando se tiene que terminar, toca hacer un análisis práctico de las consecuencias contractuales”.

Laura Emilse Marulanda Tobón. Rionegro te llevo en el corazón. “Es un tema que preocupa mucho, es una valorización tipo expropiatoria. Las personas están vendiendo los predios para pagarla. Nos comprometemos a revisar la distribución y la carga para hacerla ajustada a la ley. Revisaremos el monto para que la gente pueda pagar según su capacidad. Lo que vamos a hacer es modificarla, no podemos decir que la vamos a tumbar porque es un impuesto legal que está soportando unas obras, pero cómo se calculó en Rionegro, no es legal. Tenemos que recalcularla”.

Fernando Valencia Vallejo. Rionegro primero la gente. “Nosotros demandamos la valorización. Consideramos que el alcalde se abrogó competencias del Concejo. Esperamos que los jueces nos den la razón. Siendo alcalde, le estamos proponiendo a la comunidad revisar y hacer reavalúos nuevos. En Rionegro se está cobrando por el valor de la tierra y no por la capacidad de pago. No queremos engañar la gente, otros dicen que no se va a cobrar. Si lo del tren ligero no se da, podemos sacar recursos para compensar la plata de las obras que quedan contratadas”.

Rodrigo Hernández Alzate. Unidos por Rionegro. “El elemento diferenciador de la valorización en Rionegro es que se convirtió en social. De manera progresista se decidió cobrarle más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. Eso ha contribuido a que el proyecto salga adelante y se estén ejecutando 9 de los 12 tramos. No hay nada que hacer, la valorización ya fue decretada. De manera irresponsable hay candidatos que prometen tumbar el cobro. Es imposible porque primero tienen que decir qué fuente reemplazará esos recursos de valorización”.

Carlos MAURICIO Martínez F. Movimiento Más Oportunidades. “Haremos una revisión profunda porque se ha tenido en cuenta la capacidad productiva de la tierra y no la capacidad de las personas. Vamos a tratar de aliviar la carga que hoy tienen los ciudadanos. Buscaremos recursos adicionales, propios o financiados, para hacer una rebaja en el cobro. Esta depende del estudio que hagamos y de la capacidad de pago de las personas. Revisaremos la contratación y los tramos, y haremos una buena interventoría para mirar qué contratos podemos refinanciar”.