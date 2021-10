A los que no les convence

Simón Molina, concejal del partido Centro Democrático, publicó un video en sus redes sociales donde declaró que votará negativo el Proyecto 065 dentro de la Comisión Primera.

Los posibles Sí

Con ya cuatro posibles votos negativos, se cuentan como votos positivos los de los concejales Álex Flórez y Aura Marleny Arcila, ella coordinadora de ponentes del proyecto.

El pasado 6 de octubre Flórez publicó un extracto de una entrevista en el programa Nos Cogió la Noche, donde explicaba sus razones para votar sí.

“No recibimos utilidades de este negocio (las acciones de EPM en UNE), no hay inversión social en la ciudad por parte de Millicom, y nosotros no podemos participar de las discusiones en la empresa (porque EPM no tiene poder decisorio dentro de UNE). Y más importante aún, no hay forma de recuperar el control de la compañía porque Millicom no está vendiendo, no quiere vender y no va a vender”.