El concejal opositor Daniel Duque dijo que EPM solo viene al Concejo para pedir la venta del patrimonio público, pero no a rendir cuentas, en mención a la inasistencia el pasado 28 de julio de Javier Lastra, gerente de Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe , quien no acogió el llamado a un debate de control político con el que buscaban respuestas sobre las denuncias que se han ventilado por presuntas irregularidades en la entidad que gerencia.

La cláusula, el punto clave



Los motivos oficiales para vender ahora tienen que ver con la posición en la que terminó EPM respecto a Millicom en el proceso de fusión celebrado en 2014. La empresa cedió el control de la sociedad, lo que para Guillermo Maya, profesor de la Universidad Nacional que le ha hecho seguimiento a este proceso, dejó a la empresa prisionera.

“Eso fue un mal negocio. EPM no recibe mayor rendimiento. Y aunque al problema se suman los tiempos de la cláusula, la solución no es quedarse. Si no se puede recuperar el control, hay que terminarlo. La empresa no tiene qué más hacer ahí”, expresó.

La cláusula a la que se refiere Maya fue la que conocieron los concejales bajo confidencialidad la semana pasada. Lo que se sabe es que la figura estará activa hasta 2024 y funciona como un comodín para que EPM pueda ejercer su derecho de salida de la sociedad.

El mecanismo permite que EPM le ofrezca su participación a Millicom de forma preferente. Si esto no sucede, EPM perderá una gabela que no es menor: poner en venta el 100% de las acciones de la sociedad. Eso obligaría a que ambas empresas salgan a vender en conjunto toda la empresa antes de agosto de 2024.

Este escenario podría impactar negativamente la valoración que hasta ahora se hace del negocio, por lo que lo que pase en los próximos nueve días será clave en este debate de ciudad. “El problema de credibilidad que ha causado Quintero lo tiene enfrentado con el Concejo, pero retrasar la venta no es la mejor salida, dadas las circunstancias. Hay gente que llora la salida del negocio, cuando no hay cómo remediarlo”, concluyó Maya.