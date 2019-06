Concejales viajaron a “seminario” que coincidió con final de Nacional

El Concejo de Medellín (del período 2012-2015) le pagó al Cendap Ltda. $70 millones para llevar con los gastos pagos a ocho concejales a un “seminario internacional” en Argentina, del 7 al 13 de diciembre de 2014. El contratista tenía un aliado en Buenos Aires y éste le afirmó a EL COLOMBIANO que la actividad realizada dista de ser un “seminario internacional”, pues dictó tres charlas, a los ocho ediles, por las que le remuneraron, en efectivo, con el equivalente a $2,1 millones.

El contrato 4600057396 lo firmaron el 1° de diciembre de 2014 Victor Hugo Piedrahíta Robledo, secretario General del Concejo, y Giovanni Agudelo Rave, representante legal del Cendap Ltda. El objeto era brindar capacitación informal para el trabajo, incluyendo hasta clases de inglés y “la administración pública en Latinoamérica, un reto para el desarrollo y el crecimiento de las regiones”. Esta última expresión es el nombre que el contratista le puso al “seminario internacional” en Argentina.

Las sesiones extras del Concejo terminaron el 6 de diciembre. Y, consta en el Acta 585, del 3 de diciembre de 2014, que en el Concejo se creó un grupo en WhatsApp para los interesados en viajar a Buenos Aires. Allí dice que “una primera consulta de capacitación es quiénes de ustedes estarán interesados en comprar boletas para la final de la Copa Suramericana”, que se disputaría el 10 de diciembre, en la capital argentina. Varios dijeron que sí, pero solo quedaron registrados en el acta los nombres de Roberto Cardona Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata. El grupo lo completaban María Mercedes Mateos Larraona, Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Mejía Múnera, Carlos Alberto Bayer Cano, Jaime Cuartas Ochoa y Miguel Andrés Quintero Calle.

“Nunca recibí intrigas de un concejal, diciendo que quería ir a ese partido”, le dijo a este diario Piedrahíta Robledo, mientras que varios ediles reafirmaron que el “seminario internacional” y el partido del Nacional fueron pura coincidencia. Jaime Roberto Cuartas Ochoa, actual edil y presidente en ese momento del Concejo, fue al partido y aseguró que “una capacitación de ese tipo no se monta en una semana. Cinco o seis meses antes la preparamos. Se miraron opciones en Brasil, Chile y Argentina” y se escogió esta última para mirar temas de desarrollo territorial en un seminario que “estuvo muy nutrido en la agenda”.

“Vos crees que yo voy a ir a ver al Nacional, güevón, ni más faltaba”. En medio de risas, el ex concejal Carlos Mario Mejía Múnera comentó que así reaccionó cuando le preguntaron por ese viaje, pues él es hincha del Deportivo Independiente Medellín (DIM). Agregó que no tiene frescos los detalles del seminario. “Me corchás. No me acuerdo de la cantidad de gente y de los países. Fueron buenos expositores y se aprendió”.

“¿Qué iba a creer uno que Nacional pasaría a la final?. Nadie es adivino. De mucho tiempo atrás se proyectó la salida”, señaló Rober Bohórquez, edil repitente, que estuvo en la final del partido de fútbol y salió corriendo del estadio por los ataques, según recordó, de los hinchas de River a los de Nacional.

Para Carlos Alberto Bayer Cano, hincha del equipo verde antioqueño, los viajeros a la Argentina “no sabíamos si Nacional iba a clasificar o no. La inscripción y preinscripción se había hecho dos meses atrás”.

