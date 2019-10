Estos son los próximos túneles viales que inaugurará Antioquia

Como lo evidenció EL COLOMBIANO en su informe del 16 de junio de 2019, “Los pueblos que por las 4G temen ser fantasmas”, los habitantes de El Limón, del municipio de Santo Domingo, l solicitaban a la concesión la creación de intercambiadores o retornos que los comuniquen con las 4G para no quedar aislados de la vía. El gerente Ricardo López confirmó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la Resolución 1563 de agosto de 2019, obligó a la concesión a crear una conexión entre la vía nueva y las veredas El Limón y la cabecera del corregimiento de Versalles. “Todavía no la tenemos definida en dónde va, pero es nuestra obligación. Inicialmente no estaba propuesta”, dijo. Álvaro Cadavid, habitante de El Limón, celebró la decisión de la Anla: “Es una obligación y la deben cumplir”.