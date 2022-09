El video se hizo viral y de inmediato se regaron las quejas y los reproches. Son 32 segundos de grabación que muestran cómo una persona en silla de ruedas, ayudada por alguien más, intenta entrar a un vagón del Metro de Medellín sin éxito. Lo que alcanza a verse es que el interior está repleto, pues es plena hora pico, y que la silla de ruedas sencillamente no cabe. En ese instante suena el timbre de las puertas, que no logran cerrarse, y la persona de la silla de rueda tiene que resignarse a no subirse al tren.