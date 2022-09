Gildardo dice que la puerta lo salvó: “Fue tan fina que, a pesar de la presión, no se quebró. Otra cosa que me ayudó fue que había unos carros parqueados al frente. Si no hubieran estado, todo ese lodo se me viene encima y me estripa”.

En Villa Lía, mientras removían el lodo con palas y escobas, había muchos que todavía no entendían cómo la avalancha no dejó muertos. Un milagro, podría ser, si se considera la violencia con que bajó el agua y se mira con detalle los carros arrastrados, de ventanas reventadas y latas retorcidas.

Pero, más que un milagro, también se explica por la disposición de la misma comunidad. Edwin Guerrero, un vecino de Villa Lía, se vio en la obligación de ayudar. Llegó hasta donde el lodo superaba los dos metros y, con una cuerda atada a la cintura, ayudó a tres personas a salir de sus casas. “Me amarré una cuerda y ayudé a sacar a tres personas. Cuando lo hice, ni siquiera había llegado el cuerpo de bomberos. Si no los ayudamos, se ahogan”, comenta Edwin.