El ‘cerebro’ de la energía del país está en Medellín

Una labor invisible, según dice Carlos Mario Ruiz, otro de los operadores de la sala. La idea es que los colombianos puedan ver televisión con tranquilidad o cargar sus celulares, y que el foco no esté en lo que ellos hacen aunque su función no dé un respiro, pues en ese centro de control hay personas monitoreando en tiempo real, cada segundo, el estado del 95 % de la electricidad que se usa en el país.

Cuando suceden cosas como los apagones, explica Arango, es como si al médico de urgencias le llega alguien con una herida grave. Lo primordial es hacerse cargo de que el resto del organismo no falle y salvar al paciente. Por eso es que la sala de control es como el cerebro que hace posible que usted en su casa pueda encender un interruptor sin problema, que la energía eléctrica nunca le falte.

Por eso no duda en afirmar que en ocasiones sí da susto trabajar en el Centro Nacional de Despacho, una dirección de la empresa XM, que a su vez es filial de ISA, y se encarga de operar el funcionamiento de los generadores, transportadores, distribuidores y otros agentes que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional, como lo son por ejemplo Celsia y EPM.

La última vez que hubo un apagón en Colombia Diego Arango fue, quizás, una de las primeras personas en darse cuenta de la magnitud del problema. Fue el 26 de abril de 2007 a las 9:58 a.m. A él le tocó ver en una pantalla, desde una sala de control en Medellín, cómo cerca del 80 % del país se quedaba sin energía y debía ponerse manos a la obra para estabilizar la situación.

Radiografía del cerebro

Hay que empezar por decir que al ser un lugar considerado como infraestructura crítica, las instalaciones donde toda la operación se hace posible son custodiadas por el Ejército, seguridad privada, y circuito cerrado de televisión. Además, para llegar allí hay diferentes niveles de acceso y el último es restringido para blindar aún más el sitio.

El director del centro de control, Carlos Cano, comentó que aún así, si algo llegase a ocurrirle a la sala, XM tiene garantizada la seguridad de la interconexión eléctrica pues dispone de otra similar, más pequeña, pero con la misma tecnología, y de esta no hay muchos detalles pues la idea es mantener su ubicación en el anonimato. También está en una edificación blindada.

El año pasado terminó la renovación de la sala principal, que fue actualizada y modernizada en su infraestructura durante cuatro años con una inversión de $10.000 millones. Los avances tecnológicos del sitio fueron premiados en 2017 por Ruta N, que entregó dos galardones a XM por ser gestores de innovación en la ciudad.

Un equipo de 36 ingenieros electricistas, divididos en grupos de a seis, se reparten por turnos el control de la sala. A ellos les llega cualquier novedad en el sistema energético, hasta cuestiones que pueden parecer sencillas, pero que requieren una autorización de su parte para que otros en campo atiendan físicamente.

Arango cuenta que por teléfono se enteran del parapentista que quedó atrapado en un cable, algún ciudadano que se subió a una torre de energía, o de los que cayeron a un embalse y es necesario suspender la generación para rescatarlos.

El mímico, como llaman la información con indicadores, barras y señales de la gran serie de pantallas que están al frente de los puestos de trabajo, fue diseñado en escala de grises y solo muestra colores diferentes cuando hay algo a lo que se debe prestar especial atención. La idea, dice Ruiz, es reducir al mínimo la contaminación visual y concentrarse en lo que se sale de la normalidad.

Por otro lado, los puestos son muy asépticos y en el lugar no se permite el ingreso de celulares. Junto a los computadores no hay ningún tipo de distractores, ni plantas, ni fotografías, ni adornos, lo que hace parte de un concepto de “sala estéril”. En caso de tener que atender alguna emergencia o llamada que no esté relacionada con la operación, deben salir del centro.