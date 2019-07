17,9 billones de pesos, el botín de los corruptos en Colombia

Julio Restrepo

Docente de Economía U. Javeriana

“Creo que nos estamos equivocando en la manera en la que estamos abordando la corrupción. Hay muchos avances, pero lo que estamos haciendo es insuficiente y no está bien focalizado. Se está usando la lucha contra la corrupción con fines políticos, muchas veces populistas, que distraen de las políticas públicas adecuadas. Muchos de los escándalos tienen problemas probatorios porque no son en realidad corrupción, no están bien definidos. Y estamos siendo objeto de un fuerte sesgo antiempresa”.