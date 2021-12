Aliste el carné con todo el esquema para la vida social

La coalición Equipo por Colombia –a la que la opinión pública ubica en la centroderecha– es la única en la que no hay nada escrito. En un primer escenario sin Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, la cabeza de esta alianza sería el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con 11 % en intención de voto. Contando con los votos del uribismo que podría dejar la ausencia de Zuluaga en este equipo –que irá a consulta el 13 de marzo de 2022–, Gutiérrez ganaría al superar a los exalcalde de Barranquilla y Bogotá, Alejandro Char y Enrique Peñalosa (quienes empatan con 9 % en intención de voto). Detrás de los tres exmandatarios locales aparece la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro (5 % en intención de voto), quien todavía no ha decidido si se lanzará a la Presidencia o si pondrá a alguien más a llevar las banderas de su partido. Por último, los dos con menos opciones son los dos precandidatos más cercanos al conservatismo: Juan Carlos Echeverry y David Barguil (candidato único del Partido Conservador), quienes registran un empate con 2 % en intención de voto. A pesar de que Char fue último en lanzarse (16 de noviembre) tiene tanto poder electoral –especialmente en la región Caribe– que logra equiparar con Gutiérrez, quien se lanzó el 31 de agosto. Esta fue la coalición en la que más encuestados respondieron que preferirían no votar por ninguno, con un registro del 62 % del total.