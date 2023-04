Acoso sexual: Corte advierte que silencio también debe entenderse con el mismo efecto que “un rotundo no”

Si bien las mujeres denunciaron lo ocurrido, tanto a la compañía como a la Fiscalía General de la Nación, paradójicamente el hombre resultó absuelto. Para el juzgado que revisó el caso, únicamente se trató de un “simple comportamiento grotesco” y los comentarios del hombre, aunque fueron malintencionados e indecorosos, no encajaban en el delito de acoso sexual y su conducta no tuvo permanencia en el tiempo.

En esa línea, le jaló las orejas al juez que absolvió al sujeto en primera instancia, alertando que las autoridades judiciales deben abstenerse de justificar este tipo de actos y “mucho menos disfrazar las denuncias de las víctimas bajo eufemismos, al punto de disimular el acoso sexual presentándolos como actos ‘irrespetuosos o fuera de tono’ o de ‘gravedad indecorosa’”.

Para la Corte, con este tipo de actuaciones se contribuye a perpetuar y esconder los verdaderos actos de discriminación y abuso. Por ello, instó a reconocer el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad como forma para erradicar la violencia de género.

Al recordar la jurisprudencia sobre el consentimiento o no alrededor de los temas de acoso sexual, el alto tribunal explicó que lo relevante para que haya un delito de acoso sexual “es que se acredite que el asedio tuvo un fin sexual en el que no existió un consentimiento expreso o inequívoco por parte de la víctima.” Esto implica que no existe delito cuando el consentimiento es libre y la asimetría en la relación o de la subordinación laboral, por ejemplo, no influye en el consentimiento del trato sexual.

También dejó claro que el “no” se puede manifestar de muchas maneras: “Es la mujer, como un ser humano digno, valioso, capaz de tomar decisiones y de expresarlas, quien define si permite ser tocada o cortejada. De ahí que, si manifiesta una negativa, no lo consiente expresamente, guarda silencio o evita alentar inequívocamente este tipo de comportamientos, todo ello debe entenderse con el mismo efecto que si hubiese manifestado un rotundo no”.

Y sobre el fin sexual, la Corte aclaró que este podría ser expresado de diversas maneras, ya sea con lenguaje verbal o no verbal. Es decir, el acosador también podría acosas de forma indirecta, con gestos, miradas, ademanes, palabras escritas, con su lenguaje corporal, el tono y la ocasión. “Incluso, ante la revolución digital, es posible que nunca haya contacto físico entre víctima y victimario y aun así los teléfonos, cámaras, computadores, o realidades virtuales le permitan al acosador obtener satisfacción sexual”, precisó.