Estas se han presentado con afirmaciones de Corcho como “¿será que no somos capaces de ponernos de acuerdo por encima de las diferencias y de los individuos?”, “¿será que no se puede superar la polarización sobre algo que no debe polarizar que es la salud de los colombianos?”, o “si la reforma al sistema de salud se cae, el sistema de igual cae como un castillo de naipes”.

Así mismo, expresa que la forma en la que la ministra lo expone deja en el ambiente que “si no hay reforma (como la presentó y la quiere el Gobierno) todo colapsa”, o que los contradictores de la reforma “prefieren el colapso” a que esta pase, así como que se contradice cuando dice que “han hecho modificaciones fruto de los diálogos con los partidos”, pero al mismo tiempo señala que “no hay acuerdos para una reforma alternativa”.

“La ministra hace un discurso con un desarrollo lógico impecable con las cifras de inequidades del sistema entre el centro y la periferia, incluso en las ciudades grandes, pero parte de una premisa falsa: la distorsión de la postura opuesta”, le dijo Claudia Vaca a EL COLOMBIANO. Y agregó que “una mejor estructura argumentativa facilitaría el diálogo, la negociación y la aprobación del proyecto en el Congreso”.

¿Una información falsa?

En las frases que analizó Claudia Vaca hay una que llama la atención: “La magnitud de la deuda del sistema de salud de Colombia no existe en ningún lugar del mundo”, en referencia a que ninguno “tiene ese desfalco.

Sin embargo, basta una búsqueda rápida en Google (ver gráfica) para encontrar que está afirmación es falsa. Gobiernos de países como México, Reino Unido, Chile, Puerto Rico, Brasil y España han expresado su preocupación por el riesgo de colpso y por la crisis que sufren sus sistemas de salud.