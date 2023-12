Poco importó sacudir su gabinete y apartar las voces críticas. Tampoco tener que despedir a algunos de sus más fieles escuderos. Inclusive, poner en juego su capital político y terminar fragmentando su bancada de gobierno, que quedó herida de muerte. No hubo alerta, llamado o reclamo que valiera en el último año. El presidente Gustavo Petro se empecinó en sacar adelante su controvertida reforma a la salud y este martes logró su aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes. No es un asunto menor.

Ahora la discusión pasa al Senado de la República, donde el proyecto deberá enfrentar otros dos debates antes de ser ley. Sin embargo, allí el debate es a otro precio pues, a diferencia de la Cámara, en el Senado Petro no goza de mayorías y, bajo un escrutinio ciudadano cada vez más constante, podría verse a gatas a la hora de encontrar apoyos. Además, la reforma llega empantanada por al menos cinco grandes polémicas que deberán resolverse. Veamos.

Además de advertir que se eliminaría la libre elección y que múltiples agentes estatales asumirán sin mucha claridad las funciones de las EPS, 20 exministros y exviceministros de Salud alertaron que la transición implicará que desaparezca el aseguramiento. Según los exfuncionarios, las cuatro funciones esenciales de las Entidades quedarán dispersas en hospitales públicos, secretarías de Salud y Ministerio de Salud “que no tienen las capacidades ni la experiencia, poniendo en riesgo la continuidad, oportunidad e integralidad en la atención”.

No obstante, desde la oposición, partidos como Cambio Radical han reclamado que la iniciativa plantea la creación de 2.000 CAPS (que serán distribuidos por cada 25.000 habitantes) en apenas dos años. Justamente, en su pronunciamiento, los exminsitros de Salud cuestionaban si esos Centros tendrán las capacidades para “gestionar y asegurar la continuidad de tratamientos vitales”.

Exministros de Salud alertaron que la ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar estas tareas: “Al sistema le costó 30 años alcanzar la madurez institucional de operar el esquema actual, confiar en el desarrollo esporádico de capacidades ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero”.

Representantes como Katherine Miranda o Catherine Juvinao alertaron además que la ADRES pagará el 85 % de las facturas “sin control previo ni concurrente” y que la entidad auditará solo el 15% las facturas y “de manera aleatoria”. Por ello, Juvinao lo calificó como el artículo “más bárbaro, irresponsable y peligroso de la reforma”. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad), lo catalogó como un “orangután” y señaló que no asegura que se audite el 100% de las facturas de las IPS. “Genera incentivos a la saobrefacturación y los corruptos deben estar frotándose las manos”.

En desarrollo del debate, la plenaria terminó hundiendo el artículo 42, relacionado con la forma como son elegidos los directores de los hospitales. Previamente, hubo polémica luego de que el el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió que los gobernadores y alcaldes tengan la facultad absoluta para elegir a los directores en sus regiones, pero que no se incluyera la palabra “concurso’”. Aunque después dijo que el objetivo es que se “mantenga un criterio de mérito”, lo cierto es que varios congresistas alertaron que se estaban excluyendo condiciones de meritrocacia para la selección de gerentes de hospitales públicos.

Este martes, durante el último debate de la reforma, hubo polémica por la aprobación del artículo final del proyecto: el 143, relacionado con la vigencia y que indica que la nueva norma “regirá a partir de su promulgación”. Persistieron las voces que reclamaron que dos años para hacer realidad la transformación del sistema no deja de ser un periodo ajustado que derivará en crisis.

También se aprobaron facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para que, durante seis meses, adelante los procesos de consulta para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Room referente a la salud.

No menos controvertido fue el concepto de factibilidad fiscal de la reforma presentado por el Ministerio de Hacienda, que indica que costaría cerca de $140 billones en casi una década (entre 2024 y 2033). La representante Miranda alegó que, contrario a un aval fiscal, presenta “una aproximación del costo que no se ajusta a la realidad del sector salud”.

La congresista reclamó que ni siquiera hay un escenario de factibilidad, sino de prefactibilidad, “por falta de información y de costos que no se han calculado”.

Por otro lado, hay quienes insisten que la reforma podría caerse tras un estudio de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que es tramitada como ley ordinaria y no como ley estatutaria, que implica ocho debates (y no cuatro) al reformar un derecho fundamental como la salud. Además, se ha dicho que la reforma no contempla artículos para financiar la formalización laboral de los trabajadores del sector: “Miles de trabajadores tienen en riesgo su bienestar y condiciones laborales”, declararon los exministros.

Las voces críticas contra la reforma