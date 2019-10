Aída Merlano hija está en libertad, ¿qué sigue?

Según la juez, la Fiscalía no logró probar que ambas personas representan un peligro para la sociedad. Los dos estaban siendo procesados por el presunto favorecimiento en la fuga de Merlano, quien saltó por la ventana del consultorio y se voló en una moto.

Para el abogado penalista Iván Cancino “no había otro camino que la libertad”, al considerar que se habían vulnerado los derechos de los acusados. “Esperemos que la Fiscalía rápidamente ponga en su página la libertad de ella y pida disculpas y preclusión”.

Sobre la decisión de la jueza, la hija de la excongresista señaló que ha habido presión de parte del ente investigador, “porque querían forzar a mi mamá a salir” y agregó que en las declaraciones del fiscal, “se nota que lo que quería era mostrarle al país que aunque no hubiesen podido capturar a mi madre, por lo menos me tenían a mí, cosa que es muy injusta” y concluyó que con sus abogados estudia demandar al Estado.

Al respecto, el abogado penalista de la Universidad Eafit Juan Sotomayor, aseguró que por ahora no ve que prospere una demanda contra el Estado. Para él, “la captura inicial fue declarada legal, aunque se me hace desproporcionada, aunque la juez ayer no concedió la medida de aseguramiento que pedía la Fiscalía, por lo que restableció los derechos”

El doctor en Derecho Francisco Bernate, asegura que sí ve viable la demanda, pues hubo perjuicios, derivados de la actuación de la Fiscalía. Además, resaltó que todos los colombianos debemos “abrir el debate sobre la forma en que está actuando esa entidad”.