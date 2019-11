Alabaos, el descanso final para los muertos de Bojayá

A las 11:00 a.m., una de las cuatro pipetas que lanzó la guerrilla estalló dentro de la iglesia. Ni el Cristo se salvó. Varios heridos fueron llevados a la casa de las monjas Agustinas, por sus conocimientos básicos de medicina. Otros fueron trasladados a Vigía del Fuerte en una procesión encabezada por el padre Antún.

Ese día, hacia las 6:00 a.m., algunos de los que se refugiaron en la iglesia, entre ellos el sacerdote Antún Ramos , pidieron a los paramilitares que se fueran del lugar porque los estaban utilizando como escudo humano, pero como la historia lo ha consignado en toda Colombia, los ruegos de la población a un grupo armado ilegal le entran por un oído y le salen por el otro.

Ese 2 de mayo fue una debacle anunciada desde los últimos días de abril. Desde las entrañas de la selva se propagaba el rumor de la presencia de ambos grupos armados cerca de Bellavista, antigua cabecera municipal de Bojayá. En la tarde del 30 de abril, los paramilitares bogaron por el Atrato con Bellavista en la mente. Sus enemigos, los frentes 5, 34 y 57 de las Farc, casi en paralelo llegaron a Vigía del Fuerte, que no queda en el Chocó sino en Antioquia, solo que en la ribera de enfrente, a un corto vistazo de distancia.

La tristeza es de Luz Amparo Córdoba Cuesta , quien recuerda que el 1 de mayo de 2002, muy temprano, sonaron disparos. Cuando verificaron que la guerrilla y los paramilitares merodeaban Bojayá, los habitantes se refugiaron en la iglesia, “porque era una de las pocas construcciones en cemento y por nuestras creencias: que esa era la casa de Dios y allí no iba a pasar nada”.

“Familiares en primer grado murieron cuatro, pero recibo los cuerpos de tres: mis hermanos Guillermina y Dilon, y mi sobrina Sirley. De Fredy, como se iba a llamar el bebé que vivió menos de 24 horas, no recibo nada porque nació y murió en la parroquia; es imposible que haya restos óseos de él”.

Esa misma noche, su hermana Guillermina dio a luz en la iglesia a un bebé al que llamaría Fredy. A la mañana siguiente estalló la pipeta. Sus cuatro familiares murieron al instante. Dilon tenía 28 años, Guillermina disfrutaba los 23, Sirley había alcanzado los seis años, y Fredy no llegó a cumplir más de un día de vida.

Luz Amparo no alcanzó a refugiarse en la iglesia. “Nosotros vivíamos todos en Bellavista Viejo, pero bastante distanciados. Yo vivía en la parte de arriba del pueblo y ellos (mis hermanos y mi sobrina), en la parte de abajo y, como el río estaba crecido, a los que estábamos arriba nos quedaba muy difícil llegar a la parroquia porque tocaba en canoa y en ese momento de los combates no la teníamos a mano. Mis hermanos y mi sobrina sí se refugiaron en la iglesia”.

Aquel dos de mayo, Wilmar se fue con sus tíos y otros familiares a resguardarse en la parroquia. “Antes de irse recuerdo que me dijo: ‘mami, dame enyucado y yo te digo los números del uno al diez y las vocales’. En el momento de la explosión estaba dormido y así lo cogió la muerte”.

“Wilmar era un niño muy brillante. Cuando le ordenaba hacer mandados no necesitaba llevar un papel con el listado porque tenía muy buena retentiva”, dice Elaine con emoción al recordarlo.

Una situación similar a la de Luz Amparo padeció Elaine Perea Chalá , quien recibirá los restos de su hermano Herlindo, de once años de edad, y su hijo Wilmar, de cuatro. “Hice dos intentos junto a mi marido para llegar a la iglesia y no se pudo por el cruce de disparos entre guerrilla y paramilitares. Allá llegaron mis papás, tres hermanos y tres de mis hijos”, explica Elaine.

Los rituales que refiere son el guali, el chigualo y los alabaos. “El guali y el chigualo son una especie de versos recitados durante los velorios de los niños. También se le conoce como arrullo o canto de angelito, y es una tradición que tenemos aquí, africana, en la que no se llora, sino que se danza y se cantan arrullos”, ilustra Luz Marina Cañola , sabedora y coordinadora del grupo de ‘alabaoras’ del corregimiento de Pogue. Los alabaos son cantos fúnebres y de alabanza que se realizan a capela y referencian el dolor y la esperanza, indica Cañola.

En total se entregarán 99 cofres que se inhumarán debidamente en un mausoleo construido para 78 cuerpos plenamente identificados, una fosa llamada 75 que corresponde a los restos misceláneos que no pudieron ser asociados a los otros cuerpos identificados, un cuerpo no identificado de un menor cuya edad oscila entre cuatro y ocho años, nueve bebés que murieron en el vientre de sus madres y ocho víctimas que continúan desaparecidas; todo ello sin contar la entrega simbólica de dos restos que no fueron hallados. Las ceremonias tendrán lugar desde hoy hasta el 18 de este mes, cuando culminarán con un sepelio.

Luz Amparo, Elaine y el resto de familiares que recibirán los restos óseos de sus seres queridos podrán, más de diecisiete años después de la tragedia, cerrar sus duelos. Los cuerpos de ‘Guille’, Dilon, Sirley, Fredy, Wilmar, Herlindo y otros que murieron en y después de la masacre volverán al Chocó entre alabaos y el amor de los suyos, para descansar, por fin, en paz.