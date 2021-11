La precandidatura de Alejandro Gaviria divide al partido ASI

Berenice Bedoya sostuvo que se trataba de “personas inescrupulosas” que sí hicieron parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido, pero ya no tienen los cargos que dice el supuesto acuerdo con Gaviria. “Ya estamos en el proceso de llevar a la Fiscalía General de la Nación y a los entes competentes para que estas personas respondan por la usurpación de cargos que están haciendo de manera ilegal”, aseguró Bedoya.

No obstante, señalaron que las otras personas sí son militantes, pero no en la actualidad no están en el Comité Ejecutivo Nacional.

Tener un partido político con personería jurídica que le dé el aval para lanzarse a las elecciones de 2022 sería clave para las aspiraciones presidenciales de Alejandro Gaviria, pues recientemente se distanció del Partido Liberal, cuyo jefe natural es el expresidente César Gaviria.

Alejandro Gaviria también generó divisiones dentro de esa colectividad, pues manifestó intenciones de hacer parte del Cónclave de centro, una gran reunión de los precandidatos presidenciales de ese espectro político, una decisión que no cayó bien entre varios liberales, incluido el propio César Gaviria.