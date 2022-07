Según un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana los estudiantes de colegios privados sacaron mejores puntajes Icfes que los de colegios públicos. La brecha, que siempre ha existido, no solo no se está cerrando, sino que creció un 28 % entre el 2019 y el 2021.

La iniciativa, sin embargo, no le suena a Cajiao. Según el analista, poner en pie una universidad puede costar más de $100.000 millones y, para garantizar el acceso equitativo d todas las regiones a la educación superior valdría la pena echar mano de otras estrategias, como la implementación de clases virtuales.

“Ofrecer matrícula gratuita a todo el mundo en instituciones oficiales lo que representa primero es conseguir el presupuesto y habrá que ver de dónde lo sacan. Hasta ahora no es claro de dónde saldrán esos recursos”, aseguró Francisco Cajiao, experto en educación y exrector de varias universidades.

La propuesta de Petro es que la educación pública gratuita sea los suficientemente robusta como para cubrir esta demanda, pero los expertos temen que no sea suficiente, al menos en el mediano plazo.

En todo caso, en ausencia de ese apoyo que presta el Icetex existe el riesgo de que miles de estudiantes que antes lograban pagar sus matrículas a punta de créditos ya no logren llegar a la universidad.

Al respecto, Cajiao señaló que es clave hacer modificaciones a las materias que se dictan en primaria y bachillerato. “Haciendo lo mismo no vamos a ir más rápido. No podemos seguir con una educación básica en la que un niño de 12 años tiene que ver 12 o 14 materias. Eso ya no existe en el resto del mundo”, dijo Cajiao y aseguró que hay que buscar nuevos métodos pedagógicos y reforzar la educación de los mismos docentes.

Sumado a esto, como bien mencionó Petro, también buscarán aumentar la cobertura prescolar para garantizar que los niños y niñas se vinculen al sistema educativo desde edades tempranas