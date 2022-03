El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria a siete suplementos dietarios porque no cuentan con registro sanitario en Colombia.

De acuerdo con la autoridad reguladora, “no garantizan el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia” y tampoco se conoce su “contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”.

Mediante una alerta sanitaria, la autoridad recomendó no adquirir y suspender el uso de los siguientes productos: Oil of Oregano 3000 mg, DHT Blocker Hair Formula, Gorgeous Collagen +C Type I y III, Apple Cider Vinegar Diet Plan 1800mg, Super Lion´s Mane Mushroom 2100mg, Ultimate Carb Control White Kidney Bean 6000mg, Prostaid Herbal Complex.