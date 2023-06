La Procuradora General Margarita Cabello habló sobre los señalamientos que le ha lanzado el Pacto Histórico por sancionar congresistas, ella responde que solo está cumpliendo con su trabajo y que no existe ninguna oposición desde el Ministerio Público. Además, se refirió a los múltiples procesos que corren en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero y aseguró que algunos están próximos a decisión.

